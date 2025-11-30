Previo al partido partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas; TUDN confirmó la primera baja que tendrá el equipo de Gabriel Milito para la siguiente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

Con información de Erick López, retomada por Adrián Esparza, la primera salida de nuestras Chivas será nada más y nada menos que Javier “Chicharito” Hernández, pues no hay pláticas para que renueve su contrato.

“Por ciero, atentos a lo que pase con “Chicharito”. Nos decía Erick López, no hay planes de renovación. Hoy podría ser su último partido con el Guadalajara“.

Cabe mencionar que el contrato del histórico futbolista mexicano con el Rebaño Sagrado termina al finalizar el Torneo Apertura 2025 y esta decisión por parte de la directiva “Rojiblanca” se debe a su bajo rendimiento futbolístico.

Así falló el penal “Chicharito Hernández ante Cruz Azul

Para variar, la falla de Javier “Chicharito” Hernández en los últimos minutos del partido, por lo que con esto fue el villano para nuestras Chivas, pues con ese tanto sentenciaba la serie ante Cruz Azul, pero la mandó por encima de la portería de Andrés Gudiño.

¿Dónde continuará su carrera “Chicharito” Hernández?

Hasta el momento se desconoce qué decisión tomará Javier “Chicharito” Hernández una vez finalizado su contrato con Chivas. Algunos reportes apuntan a que regresará a Estados Unidos, pero no a la Major League Soccer (MLS), sino a la Segunda División de dicho país, aunque tampoco se descarta que determine poner fin a su exitosa carrera.