Armando “Hormiga” González y Javier “Chicharito” Hernández fueron protagonistas en la victoria del Club Deportivo Guadalajara ante Rayados de Monterrey, dentro de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025 y a finalizar el partido el exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros, llenó de elogios al joven canterano de nuestras Chivas.

“Todo el mérito es de él, me escucha y todo y yo simplemente lo hago con la pura intención de que saque la mejor versión de sí mismo. Quiero dejar en claro que a mí no me importan las comparaciones, no me importa quién haga más o menos goles, yo lo que quiero es ver a jóvenes mexicanos triunfar”, comentó.

“Él se merece todo esto porque los goles no caen de suerte, no caen porque le tiene que caer a él. Ha trabajado muchísimo, es una persona humilde. Tiene muchísimo talento, el techo es su límite, ojalá y pueda ir al Mundial, y se lo deseo de todo corazón”, agregó.

El agradecimiento de la “Hormiga” González a “Chicharito” Hernández

Cabe mencionar que Javier Hernández es el futbolista que más ha influido en este gran momento que vive la “Hormiga” González en el Torneo Apertura 2025 con el Rebaño Sagrado y por ello el futbolista de 22 años de edad se dijo agradecido.

“No hay palabras para agradecer lo que Javier ha hecho por mí. Yo ya tenía la idea y él me ayudó a pulirlo y cada vez me ayuda a tener más calma, más tranquilidad, y a veces puedo estar muy ansioso y cuando lo volteo a ver a la banca y me dice que lo estoy haciendo bien me da tranquilidad”, señaló.