Chivas tuvo un cierre del Apertura 2025 espectacular, en donde Chicharito volvió a demostrar su talento frente a la portería rival y se reencontró con el gol tras un poderoso cabezazo frente a Rayados en la cancha del Estadio Akron.

Guadalajara estuvo arriba en el marcador por 3-0; sin embargo, Monterrey adelantó filas en el segundo tiempo y estuvo cerca de empatar la pizarra para ponerse 3-2; sin embargo, Javier Hernández cerró la cuenta para sellar el triunfo rojiblanco.

En una jugada en la que la pelota fue de izquierda a derecha para la incorporación de Miguel Gómez, quien mandó un centro preciso a segundo poste para que Chicharito se elevara y rematara de cabeza para mandar la pelota al fondo de las redes.

El regreso de Hernández al Guadalajara ha sido sumamente frustrante debido a que ha sido blanco de críticas por sus constantes lesiones y polémicas extra cancha, por lo que fue inevitable romper en llanto de la emoción.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Debido al parón que se registrará por la Fecha FIFA y posteriormente por los juegos de Play-In, el Guadalajara deberá esperar varios días y volverá a la actividad el miércoles 26 o el jueves 27 cuando encare la Ida de los Cuartos de Final en la cancha del Estadio Akron.