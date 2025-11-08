Armando González es el mejor delantero que hay en México en la actualidad y así lo ha demostrado semana a semana durante todo el Apertura 2025, por lo que en esta jornada 17 tratará de coronarse campeón de goleo de la Liga MX.

La Hormiga ha vivido su mejor semestre, hasta el día de hoy, con 11 goles en el semestre, por lo que se encuentra empatado con Joao Pedro del Atlético de San Luis y Paulinho del Toluca, por lo que todo se definirá este sábado.

El Guadalajara no tiene un campeón de goleo entre sus filas desde el Apertura 2019, semestre en el que Alan Pulido consiguió la corona de goleadores tras marcar 12 dianas en aquel certamen.

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025