Armando González es el futbolista de moda en la Liga MX debido a su carisma y sobre todo, por su gran olfato goleador que está presumiendo jornada a jornada en este Apertura 2025, por lo que merecidamente se ha ganado su llamado a Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA.

La Hormiga se ha consolidado no solamente como el delantero estelar del Guadalajara, sino también como el mejor artillero mexicano del momento al presumir 11 anotaciones en el semestre, por lo que una de las máximas figuras nacionales le lanzó una serie de consejos para hacerlo implacable.

Ricardo Peláez, quien fuera uno de los mejores delanteros mexicanos de la historia, aseguró que Armando González ya ha demostrado que sabe anotar casi de cualquier manera, por lo que le pidió que trabaje en los tiros libres para que sea el mejor delantero mexicano en el futuro.

“Lo que más me gustó es la Hormiga. Le voy a dar un mensaje directamente: Ya te vi hacer goles de fuera del área, en aquel partido contra América se llevó la pelota 70 metros y acabó metiendo gol, de cabeza contra Atlas, de zurda como el último gol que metiste, de penal.

“Tira, aprende, quédate hora y media con tiros libres para que seas muy completo: juego aéreo, zurda, penal, para que seas el goleador y en 10 años tengas el récord de goles, estés con títulos de goleo, seas Seleccionado Nacional y juegues mundiales. Está en la edad ideal para que tires los penales, los tiros libres y hagas todo“, declaró el exdelantero en ESPN.

¿Cómo han sido los 11 goles de la Hormiga en el Apertura 2025?

A falta de una jornada para cerrar la actividad de la fase regular, el delantero del Guadalajara ya presume 11 dianas en el torneo, en donde el atacante ha repartido sus anotaciones en 4 goles de cabeza, 5 de pierna izquierda y 2 de pierna derecha.