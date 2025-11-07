Chivas está por cerrar su participación en la fase regular del Apertura 2025, por lo que Gabriel Milito ya no tiene tiempo para hacer experimentos, por lo que en esta recta del torneo se está jugando el todo por el todo en la Liga MX, por lo que sigue delineando cuál es su plantel ideal.

De cara al compromiso contra Monterrey por la jornada 17, el entrenador argentino sorprendió con su convocatoria para dicho compromiso, ya que decidió prescindir de varios elementos de renombre, así como otros jugadores que por alguna circunstancia no podrán ver actividad.

Sin duda, lo más sorprendente es que Gabriel Milito ya ha dejado en claro que ni Alan Pulido ni Cade Cowell son de su agrado, por lo que los ha dejado nuevamente fuera de la lista de citados para este compromiso, confirmando que su destino podría estar fuera del redil para el 2026.

Por su parte, otros jugadores que quedaron descartados por determinación del cuerpo técnico son Isaác Brizuela, Raúl Martínez y Eduardo García, quienes han sido olvidados casi por completo por el estratega rojiblanco.

Otras bajas que tendrá el chiverío serán las de Leonardo Sepúlveda, Diego Campillo y Miguel Tapias por lesión, aunado a la de Luis Romo, quien no podrá jugar debido a que debe cumplir con un partido de suspensión tras ser expulsado contra Pachuca.

Convocatoria completa de Chivas vs. Rayados

-⁠ ⁠Raúl Rangel

⁠- Oscar Whalley

-⁠ ⁠Miguel Gómez

– ⁠Alan Mozo

-⁠ ⁠José Castillo

-⁠ ⁠Bryan González

-⁠ ⁠Luis Olivas

-⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

-⁠ ⁠Rubén González

-⁠ ⁠Erick Gutiérrez

-⁠ ⁠Omar Govea

-⁠ ⁠Daniel Aguirre

-⁠ ⁠Richard Ledezma

-⁠ ⁠Efraín Álvarez

-⁠ ⁠Roberto Alvarado

-⁠ ⁠Santiago Sandoval

-⁠ ⁠Yael Padilla

-⁠ ⁠Hugo Camberos

-⁠ ⁠Armando González

-⁠ ⁠Javier Hernández

-⁠ ⁠Teun Wilke