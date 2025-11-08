Las Chivas de Guadalajara ya están en la Liguilla del Apertura 2025. Incluso antes del encuentro que debe disputar hoy frente a Monterrey, el Rebaño aseguró su boleto directo para la Fiesta Grande, luego de que los Bravos de Juárez perdieran ante Querétaro. De esta manera, el conjunto rojiblanco ya está en la próxima instancia.

Por otro lado, será una noche especial para el delantero rojiblanco, Armando González, quien sueña con el título de goleo y acaba de recibir su primera convocatoria para la Selección Mexicana. Además, Érick Gutiérrez se ve jugando la final en diciembre y un reporte asegura que Jesús Angulo intentó regresar al Rebaño.

Jesús Angulo buscó regresar a Chivas

En su programa “Peloteros PQ”, el periodista Jesús Hernández aseguró que Jesús Angulo, volante ofensivo de gran momento en Toluca, se ofreció para regresar al Rebaño Sagrado, aunque finalmente la operación no se pudo concretar. ¿Irán a buscarlo para el Clausura 2026?

Armando González va por el título de goleo

Esta noche, cuando el Guadalajara reciba a Monterrey en el Estadio Akron, Armando González irá en busca del título de goleo. La Hormiga contabiliza 11 goles en el Apertura 2025, por lo que está igualado con Joao Pedro (San Luis) y Paulinho (Toluca). Los potosinos jugarán antes que el Rebaño y los Diablos lo harán más tarde, frente al América.

Hormiga, Piojo y Tala, convocados a la Selección Mexicana

Otra gran noticia para Armando González es que finalmente recibió su primera convocatoria para la Selección Mexicana. La Hormiga convenció a Javier Aguirre a fuerza de goles y buscará seguir con su nivel en los amistosos frente a Uruguay y Paraguay, los próximos 15 y 18 de noviembre. Además, la nómina también incluye a Raúl Rangel y Roberto Alvarado, mientras que quien no estuvo fue Luis Romo.

Érick Gutiérrez muestra su confianza en Chivas

En diálogo con Chivas TV, el referente rojiblanco, Érick Gutiérrez, mostró la confianza que tiene en el trabajo de Gabriel Milito y toda la plantilla. “Siendo sincero, creo que nosotros aquí internamente nos vemos jugando una final en diciembre. “Te lo digo porque se siente cuando estás aquí, el ambiente, y cuando juegas también. Tú sabes cuando sientes esa sensación de que sales y sabes que vas a ganar o que vas a proponer”, reflexionó el experimentado mediocampista.