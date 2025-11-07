El Club Deportivo Guadalajara no se conforma con el pase directo a la Liguilla del Torneo Clausura 2025 luego de que los Gallos Blancos del Querétaro vencieran a Bravos de Juárez y frente a Rayados de Monterrey buscarán hacer historia en el futbol mexicano.

Ante “La Pandilla”, nuestras Chivas van por su segundo objetivo; hacer campeón de goleo a Armando “Hormiga” González, quien actualmente está empatado con 11 tantos con Paulinho y Joao Pedro, atacantes de los Diablos Rojos del Toluca y Atlético de San Luis, respectivamente.

En caso de lograr ese objetivo, el Rebaño Sagrado tendrá en un mismo plantel a tres campeones de goleo, pues anteriormente lo fueron Javier “Chicharito” Hernández en 2010 y Alan Pulido en 2019.

Cabe mencionar que sería la primera vez que el Club Deportivo Guadalajara cuente en un mismo plantel con tres campeones de goleo del balompié azteca y para que esto pase, la “Hormiga” González deberá contar con el apoyo de sus compañeros en el juego de este sábado frente a “La Pandilla”.

Armando González buscará el título de goleo

¿Cuándo juegan las Chivas frente a Monterrey?

El partido de nuestras Chivas ante Rayados de Monterrey, se disputará este sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 y dicho cotejo será transmitido por Amazon Prime.