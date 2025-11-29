Chivas ya no tiene un “mañana”, por lo que deberá exigirse al máximo este domingo cuando visite a Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para tratar de conseguir un triunfo que les permita avanzar a las Semifinales del Apertura 2025.

El panorama no es sencillo; sin embargo, sigue dependiendo exclusivamente del Guadalajara, por lo que Efraín Álvarez se mostró confiado en que pueden meterse y ganar en la cancha de CU a La Máquina, recordando que en el duelo de Ida debieron ganar los rojiblancos por las jugadas de peligro que generaron en la portería que defendió Andrés Gudiño.

“Con la ilusión de pasar a Semis, tenemos esa ilusión desde que inició el torneo. Está en nosotros todavía y venimos a sacar el partido.

“Hemos estado jugando bien, el cierre de torneo fue bueno para nosotros. Seguimos mejorando en detalles, no entró la pelota pero sí tuvimos que ganar, pero ahora nos toca ganar sí o sí”, declaró el 10 rojiblanco en palabras para Chivas TV.

¿Cuál resultado necesita Chivas para eliminar a Cruz Azul?

El Guadalajara tiene un panorama complicado debido a que en caso de empate en el global, el criterio le favorece a Cruz Azul por quedar en mejor posición en la tabla general de la fase regular del Apertura 2025, por lo que el chiverío necesita ganar, por cualquier marcador, a los celestes en el duelo de Vuelta para asegurar su pase a Semifinales.

Convocatoria completa de Chivas para la Vuelta contra Cruz Azul

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Eduardo García

•⁠ ⁠Alan Mozo

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Leonardo Sepúlveda

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Erick Gutiérrez

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Samir Inda

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Javier Hernández

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Alan Pulido

•⁠ ⁠Teun Wilke

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.