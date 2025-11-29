La tarde de este sábado, el Club Deportivo Guadalajara llegó a la Ciudad de México para medirse este domingo a Cruz Azul en la cancha del Estadio Oímpico Universitario, por la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

Por la noche la afición “Rojiblanca” se hizo presente en el hotel de concentración para apoyar al plantel de cara al delo contra el conjunto de La Máquina y uno de los jugadores que más disfrutó la serentana fue Alan Mozo.

Al defensor mexicano muy contento, como si fuera un niño con juguete nuevo; no obstante, no todo es miel sobre hojuelas, ya que este semestre podría ser su último con la camiseta del Rebaño Sagrado.

Y es que desde hace semanas se reveló que podría ser uno de los elementos que encabezaría la lista de bajas de Chivas para el Torneo Clausura 2026 y que los Pumas eran uno de los equipos que están muy interesados en sus servicios.

¿En cuánto podría vender Chivas a Alan Mozo?

Si consideramos los datos del sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Alan Mozo es de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que esto podría pedir Chivas por sus servicios en el próximo mercado de fichajes.