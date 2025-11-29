Rayados de Monterrey vino de atrás para eliminar al América del Torneo Apertura 2025, gracias al gol de Germán Berterame en tiempo agregado, por lo que esto fue motivo de festejo para la afición del Club Deportivo Guadalajara.

El tanto del atacante no solo hizo enloquecer a la hinchada del conjunto regiomontano, sino también a los seguidores de Chivas que se hicieron presentes en el hotel de concentración en la Ciudad de México.

El momento fue grabado por la reportera de TUDN, Zaritzi Sosa. La afición del Club Deportivo Guadalajara se encontraba viendo en sus celulares el partido entre América y Rayados de Monterrey, cuando de pronto cayó el gol de Germán Berterame e inmediatamente comenzaron a festejar.

Cabe mencionar que los pupilos de André Jardine habían empatado el marcador global (2-2) y con esto estaban en la siguiente fase, pero en el tiempo agregado se descuidaron y el delantero de “La Pandilla” los sorprendió con un gran remate con la cabeza, donde Luis Ángel Malagón no pudo hacer nada.

¿Cuándo juega Chivas ante Cruz Azul?

El turno de Chivas es este domingo 30 de noviembre. El Club Deportivo Guadalajara se enfrentará en calidad de visitante a Cruz Azul por la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, y dicho encuentro inciará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TUDN, ViX y Canal 5.