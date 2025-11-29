Andrés Gudiño llegó al duelo de Ida entre Chivas y Cruz Azul envuelto en una de esas historia tan propias como inesperadas del futbol. Años atrás, su familia reveló que de niño simpatizaba por el Rebaño Sagrado. Sin embargo, el esta vez le tocó ser el villano del Guadalajara en el choque correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2025.

La lesión de Kevin Mier encendió las alarmas en la Máquina Cementera. Para muchos, la ausencia del colombiano abría una ventana que Chivas podía aprovechar. Sin embargo, Gudiño respondió con una serenidad y una confianza que lo llevaron a ser elegido como Jugador del Partido, a pesar de que casi no había sumado minutos a lo largo del semestre.

En una entrevista de 2023, la madre de Andrés Gudiño reveló que su hijo simpatizaba por el Rebaño. De hecho, su máximo ídolo, dicho también por él mismo, era Oswaldo Sánchez. “Él desde chico, me acuerdo mucho que le iba a las Chivas y su hermano (Iván) le iba al América. Cuando jugaba un clásico, aquí era que sacaban y ponían en el altar, las banderas, los sombreros o la foto, en ese tiempo de Oswaldo (Sánchez) y el otro de Ochoa (Guillermo)”.

Incluso, en su cuenta de X hay posteos de Gudiño celebrando un gol de Chivas, aunque en esta ocasión le tocó ser el villano. Una de las acciones más claras del encuentro estuvo en los pies de Armando González, quien realizó un gran giro dentro del área, pero no pudo batir al guardameta de la Máquina Cementera.

El posteo de Gudiño en su cuenta de X (Captura)

¿Andrés Gudiño pudo jugar en Chivas?

La historia entre Gudiño y Chivas incluso tuvo un capítulo más en 2021, cuando el guardameta fue opción para llegar al Rebaño. En diálogo con Telediario, incluso mostró su orgullo por ser buscado por el Guadalajara: “Hoy no te puedo decir si es cierto o no, pero si una institución como lo es Chivas, sea cierta o no esa noticia, está hablando así, es porque uno está haciendo bien las cosas. Claro que llega a motivar. Siempre hacer bien las cosas motiva”, dijo en aquel entonces.