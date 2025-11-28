Chivas salió del primer duelo de la serie de Cuartos de Final contra Cruz Azul con un sabor agridulce debido a que tuvo muchas ocasiones de peligro, pero no pudo concretar para sacar la ventaja de cara al duelo de Vuelta; sin embargo, el defensor José Castillo habló sobre los momentos de apremio que interpuso La Máquina en el segundo tiempo.

El central del Guadalajara admitió que la escuadra rojiblanca bajó un poco el ritmo de juego para la parte complementaria, además de que los celestes hicieron ajustes para emparejar las acciones; sin embargo, sabe que el no haber recibido goles los deja vivos para buscar el pase a Semifinales en la Ciudad de México.

“No sé si un poco de desgaste en lo físico y lo anímico, el rival también juega e hicieron sus ajustes. Probablemente quitamos un poco el pie del acelerador, pero también hay que rescatar que mantuvimos la portería en cero y eso deja las eliminatorias abiertas. Confíanos en que podamos apuntalar los detalles que nos hicieron falta y ser contundentes arriba y abajo, con el objetivo bien claro”, declaró a Fox.

José Castillo también lamentó que la delantera del chiverío no haya podido ser contundente frente a la portería de Andrés Gudiño, por lo que espera corregir ese tipo de carencias para que la historia en el segundo duelo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario sea distinta.

“Evidentemente no es el favorable, pero está más que claro que la eliminatoria está abierta y sabemos de la contundencia que debemos tener en partidos eliminatorios, pero son series a 180 minutos. Tenemos que trabajar en función de esa parte, no podemos tener concesiones.

“Hay aspectos destacables, otros que no tantos, pero confiados en que vamos a apuntalar ciertos detalles para encarar la Vuelta con el mayor compromiso y el objetivo bien claro que tenemos.

“Probablemente, pero al final es un trabajo en conjunto. El hecho de que no hayamos recibido gol, es algo rescatable, eso siempre dejará las eliminatorias abiertas, porque está claro que son partidos a 180 minutos y no podíamos darle concesiones al rival”, concluyó el defensor del Guadalajara.

¿Cuál resultado necesita Chivas para eliminar a Cruz Azul?

El Guadalajara tiene un panorama complicado debido a que en caso de empate en el global, el criterio le favorece a Cruz Azul por quedar en mejor posición en la tabla general de la fase regular del Apertura 2025, por lo que el chiverío necesita ganar, por cualquier marcador, a los celestes en el duelo de Vuelta para asegurar su pase a Semifinales.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.