Los rumores han estado a la orden del día en el entorno de Chivas desde hace varias semanas, en donde se han mencionado diversos nombres en el mercado de fichajes tanto para altas como para bajas del Rebaño, en donde uno de los que más ha sido mencionado es Alan Mozo.

El carrilero del Guadalajara aún tiene contrato vigente; sin embargo, ante la falta de minutos se ha especulado que su futuro podría estar en otra institución a partir del Clausura 2026, rumores que se acentuaron por un gesto que realizó al término del partido contra Cruz Azul.

El canterano de los Pumas ingresó al terreno de juego para el minuto 83 de juego, agradeciendo por el poder volver a jugar con la rojiblanca; sin embargo, al finalizar el partido, el defensor se hincó y besó el césped del Estadio Akron, gesto que muchos consideraron como despedida.

Dicha acción de Alan Mozo pasó desapercibida por las cámaras de televisión; sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, logró captar el momento y lo compartió a través de su cuenta de YouTube.

“Luego, al final del encuentro miren a Alan Mozo, ahí al centro. Se va a arrodillar y luego besa el campo de juego. ¿Será que él ya percibe algo raro?”, explicó el comunicador en dicho video.

El mensaje de Alan Mozo al término del partido con Cruz Azul

“Gracias afición por el recibimiento. No tengo palabras. Vamos por todo en la Vuelta”, escribió el carrilero del Guadalajara en su cuenta de Instagram después del efusivo recibimiento que le dieron los asistentes al Estadio Akron.