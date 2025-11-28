Las alarmas se encendieron en el entorno de Chivas debido a las molestias musculares que presentó Armando González en el partido contra Cruz Azul y que le impidieron terminar el partido de Ida de los Cuartos de Final; sin embargo, en el Rebaño ya enviaron un claro mensaje de calma a los aficionados rojiblancos.

La Hormiga se ha convertido en un jugador irremplazable dentro del Guadalajara debido a su alta efectividad frente a la portería rival, por lo que es indispensable que esté en buenas condiciones para el duelo de Vuelta contra La Máquina.

Es por eso que en las redes sociales oficiales del chiverío se compartieron algunas imágenes del entrenamiento de este viernes, en donde se confirmó que el delantero rojiblanco está en buenas condiciones, ya que apareció entrenando con normalidad en Verde Valle.

Hay que mencionar que el propio Gabriel Milito explicó que el motivo por el que sacó de cambio a Armando González a falta de media hora para el término del partido, fue porque ha venido registrando molestias en el abductor, por lo que no quisieron arriesgarlo y prefirieron darle descanso.

CORTESÍA: CHIVAS

¿Qué dijo Gabriel Milito sobre la lesión de la Hormiga?

“Con Hormiga nos vimos obligados a sustituirlo. En la semana un poco con una molestia en abductor donde pudimos trabajar, en algunos ejercicios hemos preferido que no lo haga. En el entre tiempo nos comentó que sentía esa molestia y que no iba a poder terminar el partido. Aguantó todo lo que pudo. Tampoco queríamos correr el riesgo, al estar tocado, de perderlo para el siguiente partido”, explicó el argentino en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.