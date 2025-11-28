La participación de Armando González en el partido de vuelta contra Cruz Azul, por los cuartos de final del Apertura 2025, es actualmente una de las principales inquietudes para las Chivas de Guadalajara. El goleador rojiblanco salió al minuto 61 del duelo de ida debido a una molestia en el aductor, según explicó Gabriel Milito en conferencia de prensa. Su recuperación es prioritaria teniendo en cuenta que el Rebaño necesitará anotar en el Estadio Olímpico Universitario para clasificar a semifinales.

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco respondió por qué reemplazó a Armando González a poco de iniciado el complemento: “Con Hormiga nos vimos obligados a sustituirlo. En la semana estuvo un poco con una molestia en el abductor. Pudimos trabajar, en algunos ejercicios hemos preferido que no los haga”.

En el entretiempo nos comentó que sentía esa molestia y que no iba a poder terminar el partido. Aguantó todo lo que pudo. Tampoco queríamos correr el riesgo, al estar tocado, de perderlo para el siguiente partido. Esperemos que pueda llegar en buen estado. Eso lo iremos viendo con los pasos de estos días. Pero el motivo está relacionado a su molestia”, detalló Gabriel Milito.

La buena noticia es que se trata sólo de una molestia y no de un desgarro, por lo que la modificación fue meramente por precaución y Armando González podrá ser de la partida el próximo domingo. La Hormiga reportó con normalidad este viernes en Verde Valle y no hay motivos para imaginar que pueda perderse un partido tan importante.

La Hormiga estuvo a punto de anotar un golazo tras sentar a Erik Lira con un magnífico recorte (Imago7)

Con ese contexto, el panorama es claro: Armando González estará disponible para la vuelta ante Cruz Azul, ya que su salida fue preventiva y el jugador contará con el tiempo necesaria para una normal recuperación.

La alta carga de partidos de Armando González

En los últimos meses, el delantero de 22 años ha tenido una alta carga de partidos: la Hormiga disputó 22 encuentros oficiales en cinco meses, entre Liga MX, Leagues Cup y Selección Mexicana, muchos de ellos entre semana y con alta participación en minutos, lo cual puede explicar la molestia en el abductor.