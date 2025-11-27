La coronación de Armando González como campeón de goleo del Apertura 2025 no pasó desapercibida dentro de Chivas. En un gesto inesperado, Amaury Vergara se presentó en uno de los últimos entrenamientos del Rebaño entregarle un obsequio especial: una figura coleccionable del personaje Rin Itoshi, del popular anime Blue Lock.

El momento, grabado por el club, se volvió viral por la reacción del delantero y las bromas del propio dueño rojiblanco, quien le dijo que había tenido que “buscarla por todo Tokio”. El regalo, más simbólico que lujoso, despertó curiosidad inmediata entre los aficionados.

El regalo personalizado de Amaury Vergara para Armando González (@Chivas)

Muchos fueron a rastrear el precio de la figura en distintas plataformas para medir realmente “cuánto valía” el detalle de Vergara hacia su goleador. Y las búsquedas permitieron establecer un rango bastante claro. De acuerdo con lo publicado en distintos portales, una figura de Rin Itoshi con características similares a la que recibió González tiene un valor aproximado de 75 dólares en Amazon, lo que se traduce en algo menos de 1,500 pesos mexicanos.

Se trata de una edición coleccionable, de buen nivel de detalle, bastante popular entre los seguidores del anime. Sin embargo, el precio puede variar de forma importante dependiendo del sitio de venta y del tipo de figura. En otras tiendas en línea es posible encontrar modelos del mismo personaje en liquidación, con un costo cercano a 35 dólares, es decir, un poco más de 600 pesos mexicanos. Estas suelen ser versiones más simples o ediciones previas que entraron en remate.

Un regalo especial para “El Otaku del gol”

Más allá del valor económico, el gesto buscó reconocer el título de goleo de la Hormiga, un logro que Chivas no conseguía desde hacía varios torneos y que fortaleció el papel del delantero como una de las figuras del semestre. La figura de Blue Lock, además, apeló directamente a sus gustos personales, sumando un toque cercano y distintivo a la celebración.