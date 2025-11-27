Este miércoles inició la Liguilla del Apertura 2025 con tres emocionantes partidos: Juárez vs Toluca, Rayados vs América y Xolos vs Tigres. Sin embargo, hubo un encuentro que destacó por la gran cantidad de exjugadores de Chivas, quienes brillaron de una forma que a muchos les hubiera gustado ver cuando vestían los colores rojiblancos.

4 exjugadores de Chivas brillaron ayer.

Fue en el duelo entre Bravos y Diablos donde cuatro exrojiblancos tuvieron un papel crucial: Alejandro Mayorga y Rodolfo Pizarro por parte de Juárez, y Antonio Briseño junto a Jesús Angulo por Toluca, todos con participaciones determinantes tanto en defensa como en ataque.

Especialmente, Antonio Briseño se llevó los reflectores gracias a su rendimiento ante Juárez, pues además de contener el peligro en las pocas aproximaciones del rival, anotó el gol del 1-1 que inició la remontada del Toluca, resultado que los deja con un pie en las Semifinales.

En el caso de Rodolfo Pizarro, parece estar reencontrando su mejor versión en Bravos, algo que ha hecho soñar a más de un aficionado con un eventual regreso al Guadalajara, club donde vivió probablemente el punto más alto de su carrera y donde fue multicampeón bajo el mando de Matías Almeyda.

El único con posibilidades de regresar a Chivas es el canterano Diego Ochoa

Aun así, hoy no existe ningún plan para el regreso de estos exrojiblancos. El único que podría volver es Diego Ochoa, siempre y cuando Juárez no haga válida la opción de compra del préstamo; el joven defensor acaba de disputar su primer partido de Liguilla y su futuro inmediato depende del club fronterizo.