La situación de Alan Pulido en Chivas ingresa en un momento definitivo y cada vez más distante del equipo. El delantero ha quedado fuera de las últimas convocatorias en el Apertura 2025, incluida la de los cuartos de final ante Cruz Azul, un gesto que confirma su estatus actual dentro del proyecto de Gabriel Milito. El panorama apunta a un adiós inmediato: su contrato termina en diciembre y, según reportes recientes, no continuará en 2026.

A esta ausencia sostenida se sumaron informaciones del periodista César Huerta, quien reportó que tanto Pulido como Cade Cowell —otro jugador relegado por el cuerpo técnico— no entran en los planes del club para la próxima temporada. Ninguno fue considerado para el primer partido de la serie ante Cruz Azul, lo que refuerza la idea de que sus ciclos estarían por concluirse.

La historia de Alan Pulido en Instagram el día miércoles (Captura)

En medio de este escenario, Pulido llamó la atención hace unos días con una historia en Instagram donde reveló que se iba a practicar otro deporte: paddle. La publicación, aparentemente inocente, generó ruido entre un sector de la afición, que interpretó el gesto como una desconexión total del delantero para con el presente rojiblanco.

Incluso, cabe recordar que el atacante arrastra antecedentes de lesión de rodilla, por lo que la práctica de dicho deporte podría representar un riesgo innecesario. Por si fuera poco, también trascendió hace poco que en el cuerpo técnico hay un malestar con la disciplina de Pulido: si bien éste nunca faltó a un entrenamiento ni se presentó en mal estado, en el entorno de Chivas se comenta que sus salidas nocturnas no han sido bien vistas, especialmente en una etapa donde su rendimiento y continuidad están en la mira.

El mensaje de Alan Pulido tras quedar fuera de la convocatoria vs. Cruz Azul

Poco después de que se confirmara una nueva ausencia en la lista de convocados, Alan Pulido publicó otra historia en Instagram, durante un entrenamiento en Verde Valle y con la leyenda de “Lo que no te mata te hace más fuerte”, señal de que apunta a no bajar los brazos por un lugar en el primer equipo de Chivas.