Chivas y Cruz Azul abren este jueves la Ida de los cuartos de final del Apertura 2025, un choque para alquilar balcones entre dos grandes equipos que buscan dominar desde la posesión y practicar un juego asociado. Sólo uno de los dos seguirá en el certamen y por eso el Rebaño buscará encaminar la eliminatoria ante su público en el Estadio Akron.

El duelo se definirá el próximo domingo en Ciudad de México, donde Cruz Azul tendrá un beneficio reglamentario crucial: si el marcador global termina empatado, la Máquina avanzará por su mejor ubicación en la tabla de la fase regular. Por eso, lo que ocurra esta noche puede inclinar la eliminatoria de manera importante.

¿Qué pasa si Chivas gana?

En caso de una victoria, el Guadalajara tomará ventaja y llegará con impulso a la vuelta, pero no podrá confiarse. Necesitará sostener la diferencia, porque un empate en el global clasifica a Cruz Azul. La misión sería proteger la ventaja en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Qué pasa si Chivas empata?

La serie quedará abierta, aunque con una obligación evidente: Chivas tendrá que ganar o ganar el domingo en condición de visitante para poder avanzar a semifinales. Cualquier empate en el global lo dejará afuera por criterio de posición en la tabla.

¿Qué pasa si Chivas pierde?

En caso de derrota, el partido de vuelta se transformará en una escenario de dificultad máxima: Chivas deberá remontar la desventaja en el Estadio Olímpico Universitario, un reto mayor considerando que Cruz Azul también se clasifica si el marcador global termina igualado.