A lo largo del Apertura 2025 de la Liga MX, las Chivas de Gabriel Milito pasaron por varios altibajos. Aunque el comienzo fue ilusionante desde el rendimiento, los resultados tardaron en llegar y poco a poco el equipo asimiló la idea de juego hasta competir de muy buena manera. Una de las grandes novedades en la fase regular fue la titularidad de Santiago Sandoval, juvenil que deslumbró al cuerpo técnico.

Sin pasar por la categoría Sub-21 ni por el Tapatío, Sandoval, volante ofensivo, logró deslumbrar a Gabriel Milito, quien lo debutó con apenas 17 años y le dio continuidad en el once titular. El canterano rojiblanco jugó 16 de 17 partidos y fue titular en 11 encuentros, señal del importante papel que jugó en las alineaciones del Rebaño.

Sandoval fue una grata sorpresa del Rebaño en el Apertura 2025: saltó desde el Sub-19 al primer equipo y respondió con muy buenos rendimientos (Jam Media)

Desde un principio, Santi Sandoval jugó con mucha soltura, atrevimiento, madurez, ganándose la confianza del cuerpo técnico, de sus compañeros y de la propia afición. Sin embargo, ahora que llega la Liguilla, lo más probable es que Gabriel Milito apueste por los más experimentados y el juvenil tenga que salir del once titular.

Ya en el último encuentro de la fase regular, ante Rayados, Milito apostó por un once que incluyó los regresos de Roberto Alvarado y Richard Ledezma, elementos que habían sido baja por respectivas lesiones. Esto motivó que no haya lugar para Sandoval, ya que en esa posición también está Efraín Álvarez, otro que ha tenido buenos rendimientos.

¿Cómo formaría Chivas ante Cruz Azul?

De no mediar ninguna sorpresa, todo indica que Gabriel Milito elegiría el siguiente once para el duelo de Ida frente a Cruz Azul por los cuartos de final: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo; Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González.

Los números de Santiago Sandoval en el Apertura 2025