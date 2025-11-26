Gabriel Milito está dando pasos firmes en la construcción de un nuevo proyecto deportivo fuerte y sólido dentro de Chivas, en donde el entrenador argentino ha tenido que tomar decisiones complicadas, en donde sobresale el prescindir de jugadores como Alan Pulido y Cade Cowell.

Desde hace varias semanas, el entrenador argentino ha borrado de las convocatorias a ambos futbolistas, recurriendo a otros elementos para cubrir las zonas del campo en las que se desempeñan, por lo que ha quedado en manifiesto que no son del agrado del sudamericano.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que dentro del Guadalajara ya no tienen contemplados a ambos atacantes, por lo que su futuro estaría fuera de la institución tapatía, en donde el panorama luce más resuelto para el Vaquero debido al gran interés que ha despertado en la MLS.

“Alan Pulido y Cade Cowell ya no cuentan para el técnico. Hace tiempo que están bien cepillados del Guadalajara. El técnico no los tiene en cuenta, no los llena su futbol y así es muy difícil.

“Cade Cowell tiene un pie o más fuera del Guadalajara. Tiene ofertas de la MLS y el Guadalajara sabe del interés de al menos cuatro clubes“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Alan Pulido y su afición por la vida nocturna

César Huerta también explicó el panorama para Puligol, en donde confirmó que tampoco es del agrado del cuerpo técnico, destacando su gusto por las fiestas, en donde inclusive reveló que prefirió renunciar a un sueldo importante en la MLS porque estaba “aburrido” en Kansas City.

“Alan Pulido nunca encajó con el técnico Gabriel Milito, realmente nunca logró convencer. Pulido también está muy encaminadito a irse porque no le llena el ojo al entrenador en lo futbolístico y, además, tiene de que le gusta la vida nocturna, le gusta la fiesta.

“El círculo de Alan Pulido asegura que uno de los factores más importantes para renunciar a un sueldo que era de casi el doble de lo que gana en Chivas, y le quedaban casi dos años de contrato. Dicen que uno de los grandes factores es que estaba aburridísimo en Kansas City, que no hay nada qué hacer allá“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.