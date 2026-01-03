Chivas oficialmente dará por concluida su pretemporada rumbo al Clausura 2026 este domingo en el choque que sostendrá contra Leones Negros por la el tercer lugar de la Copa Pacífica, con lo que se reportarán listos para el arranque del torneo el próximo fin de semana.

La escuadra tapatía empleó a los que serían sus mejores hombres en el choque contra el Atlas, por lo que se espera que para el duelo de este día, Gabriel Milito recurra a un plantel alternativo para darle descanso a sus futbolistas a una semana del debut en Liga MX.

La buena noticia es que dentro del Guadalajara los lesionados comienzan a ponerse a las órdenes del timonel argentino, en donde tanto José Castillo como Armando González tuvieron actividad en el Clásico Tapatío, por lo que apuntarían a jugar en el debut en el Clausura 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Leones Negros por la Copa Pacífica?

El último duelo de preparación del chiverío frente a los universitarios se disputará este domingo 4 de enero en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Leones Negros?

Pese a tratarse de una competencia amistosa, los millones de aficionados del Guadalajara tendrán buenas noticias, ya que el partido será transmitido por ESPN 3 y Disney +. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.