La directiva de Chivas ha presentado más problemas de los esperados para poder encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026, en donde uno de los más difíciles de acomodar, por su alto salario, es Érick Gutiérrez.

El mediocampista cayó de la gracia del cuerpo técnico después de un altercado que habría registrado, por lo que el entrenador argentino habría decidido ponerle fin a su ciclo en señal de coherencia a su advertencia de no aceptar “caritas” de los futbolistas.

Sin embargo, después de ofrecerlo en varios clubes, todo parece indicar que el futuro del Guti está en la MLS, en donde un equipo estaría a punto de concretar el traspaso, el cual se cerraría la próxima semana según reveló el comunicador Jesús Hernández.

“El Guti me dicen que se arregla la semana que entra. Terminaría yéndose al San Diego FC, equipo de la MLS”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Hay que recordar que el Pachuca era uno de los equipos más interesados en hacerse de los servicios del Guti; sin embargo, pese a sus esfuerzos, no pudieron encontrar la manera de sumarlo a su plantel debido al elevado salario que percibe el futbolista en el Guadalajara.

¿Cuál es el factor por el que se facilitaría la salida de Érick Gutiérrez al San Diego?

Independientemente del interés del conjunto californiano en hacerse de los servicios del Guti, la realidad es que hay otro factor que convencería al mediocampista y es la presencia de Hirving Lozano en el conjunto estadounidense, lo que convencería al jugador rojiblanco de firmar con ellos.