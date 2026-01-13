A lo largo de todo el mundo siempre hay un exjugador de Chivas que da de qué hablar con su futbol para marcar la diferencia. Tal es el caso de Ronaldo Cisneros debido a que acaba de consagrarse campeón con Alajuelense de Costa Rica a nivel nacional e internacional y reportan que podría regresar a México para jugar en la Liga de Expansión MX con Leones Negros.

El atacante jugó con el Guadalajara de Matías Almeyda, estuvo a minutos de consagrarse con Veljko Paunovic y se fue por la puerta de atrás para llegar a un Querétaro en el que no tuvo minutos. En la liga tica tuvo un renacer debido a que no paró de anotar goles, dio asistencias y se consagró dos veces en menos de seis meses.

Tras este impresionante regreso futbolístico en Costa Rica, Ronaldo Cisneros volvió a llamar la atención desde México. Según lo informado por David Medrano, el atacante sería pretendido por Leones Negros de la Liga Expansión MX.

Ronaldo Cisneros podría regresar a México para jugar en Leones Negros. (Foto: IMAGO7)

“En Costa Rica se informa que la Liga Deportiva Alajuelense ha llegado a un acuerdo prácticamente para llevar al Chelo Zaldívar luego de que no encontró equipo en el futbol mexicano y de que pudiera ser compañero de Ronaldo Cisneros. Aunque Ronaldo Cisneros está en pláticas con los Leones Negros de la Ciudad de Guadalajara”, reportó el periodista de Azteca 7 en su canal de YouTube.

Los números de Ronaldo Cisneros en Costa Rica

La estadística para Ronaldo Cisneros señala que con Alajuelense logró sumar dos títulos: Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 y el Apertura 2025. A su vez, en este semestre anotó nueve goles, dio dos asistencias y sumó 1422 minutos en 21 partidos disputados.