La llegada de Gabriel Milito como nuevo entrenador de las Chivas de Guadalajara resultó ilusionante por lo visto en su primer torneo al frente del equipo. El Rebaño mostró una idea de juego clara y la afición rojiblanca se mostró entusiasmada, pero no todos los jugadores de la plantilla salieron beneficiados con las ideas y el sistema del estratega argentino.

Eduardo García

Eduardo García no fue tenido en cuenta para el Clausura 2026 (Imago7)

El Dragón García era considerado el portero suplente del Guadalajara y hasta jugó el semestre pasado en ausencia de Raúl Rangel. Su ciclo con el Tapatío ya estaba cumplido tras ganar dos títulos, pero con la llegada de Gabriel Milito, el entrenador argentino se inclinó desde un principio por Óscar Whalley como relevo, por lo que el canterano no fue tenido en cuenta para este semestre y buscará equipo, con el Mazatlán como uno de sus posibles destinos.

Alan Mozo

Alan Mozo pasó de ser un referente a estar borrado (Imago7)

Uno de los casos más importantes, teniendo en cuenta la ascendencia que tenía en la plantilla rojiblanca. Aunque parecía encajar muy bien en el esquema de Milito, una lesión lo marginó de buena parte del torneo, permitiendo que Richard Ledezma se consolidara como opción principal en ese puesto, mientras que Miguel Gómez y Diego Campillo también cumplieron cuando les tocó jugar.

Gilberto Sepúlveda

El Tiba perdió terreno con Milito y es uno de los más cuestionados por la afición (Imago7)

El marcador central era otro de los referentes de la plantilla y venía siendo una fija en los últimos torneos, pero con Milito no logró mejorar su nivel, fue relegado al banquillo y dejó dudas cuando tuvo la oportunidad. Su continuidad en el Rebaño, de hecho, parece estar relacionada con la imposibilidad de conseguir un refuerzo en la última línea.

Érick Gutiérrez

Chivas le busca acomodo al Guti, que podría regresar a Pachuca (Imago7)

Otro de los casos más destacados, ya que el Guti era un referente de la plantilla rojiblanca, además de titular indiscutido. De hecho, también lo fue para Gabriel Milito en un principio, donde hasta portó el gafete de capitán. Sin embargo, tras una lesión en el Clásico Nacional, perdió la titularidad y ya no volvió a tener el mismo protagonismo.

Cade Cowell

Cade Cowell fue de mayor a menor en Chivas y ahora se va al New York Red Bulls (Imago7)

El Vaquero, más allá de que el primer semestre no fue positivo, perdió aún más terreno en el segundo, pese a que comenzó siendo tenido en cuenta por Milito. En los últimos partidos directamente se quedó fuera de las convocatorias y en este mercado se decidió su salida a préstamo al New York City de la Red Bull.

Alan Pulido

Alan Pulido decepcionó en su regreso a Guadalajara y ya no entra en planes (Imago7)

El goleador regresó al Guadalajara con la ilusión de marcar las diferencias y a pesar de un comienzo aceptable, fue perdiendo peso poco a poco. Con Milito comenzó como titular, pero sus bajos rendimientos lo llevaron a la banca y a partir de allí sí quedó muy relegado, quedando fuera de las convocatorias en varias ocasiones.

Teun Wilke

Teun Wilke quedó relegado por detrás de Hormiga González, Chicharito y Pulido (Imago7)

Después de un primer semestre interesante, donde fue opción para el frente ofensivo y convirtió sus primeros goles como profesional, en el segundo semestre la superpoblación de atacantes le jugó en contra y terminó siendo la última opción, sin poder convertir. Ahora apunta a salir en este mercado, pues directamente ni entró en planes.

Hugo Camberos

Hugo Camberos prácticamente no jugó en el AP25. (Imago7)

La joya rojiblanca impresionó en su torneo debut con el Rebaño, donde incluso fue elegido como Novato del Año. Parecía que podía tener un Apertura 2025 consagratorio definiéndose como titular, pero Milito prácticamente no lo contempló y su proyección se vio frenada, por lo que este año deberá redoblar esfuerzos para ganarse el lugar.

Yael Padilla

Yael Padilla fue de los que menos jugó con Gabriel Milito (Imago7)

Aunque en su caso lleva un largo tiempo sin poder marcar diferencias, en la primera parte del año jugó seguido con Óscar García Junyent, pero con Milito ya quedó muy relegado, a tal punto de que apenas ingresó en dos partidos y fue uno de los jugadores menos tenidos en cuenta.