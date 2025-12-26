Las Chivas de Guadalajara cerraron un año que no trajo títulos, aunque sí es cierto que la afición rojiblanca se entusiasmó con lo que vio en la segunda parte del año, donde Gabriel Milito supo darle su impronta al equipo más allá de la dolorosa eliminación en cuartos de final ante Cruz Azul. Además, el Rebaño solucionó un problema que venía desde hace tiempo: la ausencia e un goleador definido.

En la primera parte del año, Chivas tuvo a Roberto Alvarado como principal artillero, pero el Piojo apenas anotó cuatro goles. Detrás de ellos, Armando González y Ricardo Marín también aportaron tres tantos cada uno, en lo que fue una primera parte del año con pocos tantos: apenas 24 en los 17 partidos de la fase regular y uno en Concachampions ante América que en realidad fue un autogol.

Armando González y Roberto Alvarado fueron los máximos goleadores de Chivas (Imago7)

En la segunda mitad del año, en cambio, la producción goleadora el Rebaño fue más alta: 29 goles convertidos en la fase regular, otros dos en Liguilla y cuatro en la Leagues Cup 2025. Lógicamente, el salto cualitativo lo aportó Armando González, quien colaboró con 12 goles en el último Apertura 2025 y se coronó campeón de goleo, además de que aportó otro tanto más en el certamen internacional.

En definitiva, si se miran todos los goleadores del Guadalajara en lo que va del año, quien quedó por detrás de la Hormiga fue Roberto Alvarado, mientras que el podio, sorpresivamente, lo completó Bryan González, quien sólo jugó el segundo semestre con la playera rojiblanca pero anotó cuatro goles entre las dos competiciones disputadas.

Todos los goleadores de Chivas en el año 2025