En Chivas existe una gran cantidad de futbolistas formados en casa con condiciones muy interesantes, pero no todos logran encontrar espacio en el Primer Equipo debido a la fuerte competencia interna. Por ello, el club suele prestar a algunos jugadores para que tengan minutos y continúen su desarrollo, e incluso en ciertos casos incluye opción a compra. En ese contexto, se ha confirmado una nueva salida rumbo al Clausura 2026, con el objetivo de que un jugador que difícilmente iba a tener actividad en Guadalajara sí pueda hacerlo en otro club de la Liga MX.

El futbolista en cuestión es Eduardo García, portero de apenas 23 años que ha mostrado sobresalientes condiciones tanto en la categoría Sub-23 como en el Tapatío. De acuerdo con la información de César Luis Merlo y Jesús Bernal, el guardameta tendrá la oportunidad de probarse en Primera División en el Clausura 2026, ya que saldrá a préstamo al Mazatlán FC.

Después de que se confirmara que Mazatlán será vendido en el verano de 2026, el club comenzó un proceso de salida de varios futbolistas de su plantel, incluida la del portero Daniel Gutiérrez. Ante ello, la directiva sinaloense buscó un arquero a préstamo para cubrir la vacante y Eduardo García apareció como la mejor opción disponible, coincidiendo con el interés de Chivas de prestarlo a un equipo de Primera División para que empiece a sumar minutos en el máximo circuito.

En Guadalajara la competencia en la portería es particularmente alta: Raúl Rangel es el titular indiscutible, detrás de él se encuentra Óscar Whalley y, además, Sebastián Liceaga se perfila para sumarse pronto a la pelea luego de su gran actuación en el Apertura 2025 con el Tapatío. En ese escenario, la salida de García luce como la mejor alternativa para que tenga continuidad y no quede relegado sin actividad oficial.

La salida de Eduardo García se sumará a las de Javier Hernández e Isaac Brizuela

Junto con esta salida, Chivas ya tiene confirmadas las bajas de Javier Hernández e Isaac Brizuela. Además, la directiva se encuentra en negociaciones para la salida de Erick Gutiérrez y Alan Mozo, jugadores que están totalmente descartados por Gabriel Milito para el Clausura 2026, al grado de no haber realizado la pretemporada con el equipo. Todo esto forma parte de la reestructuración que el técnico argentino impulsa para el próximo torneo.