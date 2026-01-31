Armando González mantiene la ilusión de subirse a la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo del 2026, en donde es indispensable el mantenerse jugando y certero frente a las porterías enemigas, tal y como ha sucedido en este Clausura 2026.

La Hormiga volvió a anotar en el futbol mexicano durante la visita del Guadalajara al Atlético de San Luis, por lo que se mantiene como uno de los mejores romperredes de todo el futbol mexicano en un duelo en el que se enfrentó de tú a tú con Joao Pedro.

Otro de los futbolistas rojiblancos que está destacando por su aporte ofensivo es Daniel Aguirre, quien ya anotó dos dianas en el semestre pese a que se encuentra jugando como defensa central, demostrando el gran momento que vive el mexicoestadounidense.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026