Chivas es un equipo al que no le importa el rival ni el lugar, siempre mantiene la misma idea futbolística de atacar, atacar y atacar, tal y como lo hizo este sábado en su visita al Atlético de San Luis, en donde se vivió una situación peculiar con Daniel Aguirre.

Alrededor del minuto 30 de juego, el defensor se sumó al ataque en una jugada, en donde cuando se acercó al área grande chocó y se empujó con Miguel García, quien acusó un golpe en el rostro, por lo que el silbante, Yonatan Peinado, marcó como agresión y le mostró el cartón rojo al jugador del Guadalajara.

Sin embargo, la tecnología intervino y echó para atrás la decisión del silbante, dejándolo en un cartón amarillo, por lo que Daniel Aguirre pudo continuar en el partido.

Sin embargo, en tiempo de compensación, en un tiro de esquina se sumó Luis Romo, quien ‘peinó’ la pelota para alargar su trayectoria a segundo poste, en donde Aguirre llegó por sorpresa y remató sin marca para mandar la redonda al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo doméstico se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero en la cancha del Estadio El Encanto cuando visiten al Mazatlán, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.