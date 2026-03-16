Chivas viene de superar con contundencia a Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026 y llega con grandes posibilidades de ser líder de la tabla general de posiciones si vence a León por el pendiente de la fecha 9. A horas del partido, Fernando Cevallo, periodista identificado con el Guadalajara, confirmó lo que todo el Guadalajara piensa al señalar que depende del equipo de Gabriel Milito quedarse con la punta del campeonato.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado es uno de los grandes protagonistas del torneo y partido a partido da argumentos para ser candidato al título. Por esta razón el conjunto rojiblanco es tercero con 24 puntos y un partido menos tras perder dos partidos: ante Cruz Azul y Toluca.

El próximo miércoles Chivas recibe a León para jugar el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026 en el Estadio Akron tras golear a Santos Laguna. Sin embargo, el encuentro ante los Esmeraldas no es uno más porque una victoria de local dejará al Guadalajara cómo líder en solitario luego de que la Máquina y los Diablos Rojos hayan igualado ante Pumas y Atlas respectivamente en la última fecha.

Chivas viene de sumar tres puntos ante Santos Laguna. (Foto: IMAGO7)

Ante este panorama Fernando Cevallos señaló lo que muchos piensan en el Rebaño Sagrado que dependen de ellos mismo para escalar nuevamente a lo más alto de la tabla. “Depende de Chivas y solo de Chivas recuperar el liderato general el próximo miércoles ante León…”, escribió el periodista de Fox Sports en X.

¿A qué hora se juega Chiva vs. León?

El partido entre Chivas y León se disputará el próximo miércoles a las 20:07 del Centro de México en el Estadio Akron por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026. El partido en México se podrá ver por Amazon Prime y en Estados Unidos por Telemundo.