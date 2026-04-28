Ricardo Peláez es uno de los directivos más recordados y también más polémicos que han pasado por Chivas en los últimos años, pues su llegada al Guadalajara estuvo marcada por una serie de fichajes millonarios que ilusionaron a la afición. Sin embargo, los resultados deportivos no estuvieron a la altura de las expectativas, ya que durante su gestión no se consiguieron títulos y varios de los jugadores incorporados no lograron consolidarse a largo plazo.

Ahora, todo parece indicar que Peláez podría volver a ocupar un cargo en la Dirección Deportiva dentro de la ciudad de Guadalajara, aunque no sería con el Rebaño Sagrado. De acuerdo con información publicada por Diario Récord, el Atlas lo tendría en la mira para hacerse cargo del proyecto deportivo, justo en medio del proceso relacionado con la confirmación de la venta del club, lo que abriría la puerta a una nueva etapa institucional para los rojinegros.

Durante su etapa como directivo del Guadalajara, el propio Peláez reconoció que su gestión quedó a deber en cuanto a los objetivos planteados. Además, varios de los fichajes que encabezó fueron duramente cuestionados con el paso del tiempo, entre ellos los de Uriel Antuna, José Juan Vázquez, Alexis Peña, Dieter Villalpando y Víctor Guzmán, jugadores que no lograron cumplir con las expectativas que generaron en el mediano y largo plazo.

A pesar de las críticas, uno de los movimientos más exitosos de Ricardo Peláez en el Guadalajara fue la llegada de Roberto Alvarado, futbolista en quien ya había confiado previamente durante su etapa como directivo en Cruz Azul. Este fichaje terminó consolidándose como una de las decisiones más acertadas de su gestión, al tratarse de un jugador que se convirtió en pieza clave dentro del plantel rojiblanco.

Ricardo Peláez confesó que fracasó como Directivo de Chivas

En su despedida del club durante una conferencia de prensa, Ricardo Peláez reconoció abiertamente que no logró cumplir con las metas que se había trazado al asumir el cargo en Chivas. Aunque señaló que a Amaury Vergara no le agrada utilizar la palabra “fracaso”, el propio directivo admitió que falló en alcanzar los objetivos principales, recordando que uno de sus compromisos más importantes al llegar al Guadalajara fue convertir al equipo en campeón durante su gestión.