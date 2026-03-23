Álvaro Morales volvió a colocarse en el centro de la conversación, aunque en esta ocasión no fue por sus opiniones en televisión, sino por comentarios relacionados con su presunta experiencia dentro del futbol amateur.

En una de las más recientes transmisiones de Futbol Picante, el “Brujo”, como también es conocido, sorprendió al recordar su paso por el futbol llanero, destacando torneos locales.

“Yo jugué en los barrios, en la Vespertina de Simón Bolívar, en La Cascada”, mencionó Álvaro Morales, quien constantemente arremete contra el Club Deportivo Guadalajara.

No obstante, sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad para burlarse del polémico periodista, entre ellos el exdirectivo de Chivas, Ricardo Peláez, quien señaló su físico.

¿Qué le dijo Ricardo Peláez a Álvaro Morales?

“¿De qué jugabas, de balón?”, dijo el exjugador mexicano luego de que Álvaro Morales afirmara que había sido mejor goleador que él y que Jared Borgetti.

El “Brujo” sin perder la compostura respondió: “De centro delantero, hermano. No, era delgado”, y rápidamente el video se hizo viral en redes sociales y generó varios comentarios.