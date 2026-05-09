Chivas estuvo cerca de la remontada, pero las oportunidades desperdiciadas por Ángel Sepúlveda dejaron con vida a Tigres.

Ángel Sepúlveda vivió un primer tiempo complicado en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Tigres, luego de desperdiciar dos oportunidades claras que pudieron cambiar el rumbo de la eliminatoria.

El delantero del Club Deportivo Guadalajara tuvo en sus pies y en su cabeza la posibilidad de acercar al equipo rojiblanco en el marcador, pero la contundencia volvió a ser un problema.

Las 2 fallas de Ángel Sepúlveda en el primer tiempo contra Tigres

La primera gran ocasión llegó apenas al minuto 13 del encuentro. Tras una desatención defensiva de los “Felinos”, Ángel Sepúlveda quedó completamente solo frente a Nahuel Guzmán, en una jugada que parecía terminar en gol; sin embargo, el atacante no logró conectar de buena manera el balón.

Con el paso de los minutos, el Rebaño Sagrado mantuvo la intensidad y siguió buscando la remontada. Ya en el cierre del primer tiempo, al minuto 45, Ángel Sepúlveda volvió a tener otra oportunidad importante dentro del área.

En esta ocasión, el artillero azteca intentó rematar de cabeza en una jugada más complicada, pero el esférico terminó yéndose por un costado de la portería defendida por el “Patón”.

Cabe mencionar que las fallas de Ángel Sepúlveda terminaron convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales, especialmente por el contexto del partido y la necesidad del Club Deportivo Guadalajara de marcar diferencia en el marcador global.