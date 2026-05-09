La polémica se hizo presente en el Chivas vs. Tigres luego de que el VAR llamara a Gato Ortiz para cancelar el gol.

El Club Deportivo Guadalajara arrancó con todo el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, pues se fueron arriba en el marcador por conducto de Ricardo Marín.

No obstante, el tanto del atacante de nuestras Chivas fue anulado por parte de Marco Antonio Ortiz por fuera de lugar, lo que silencio el Estadio Akron, pues acercaba al equipo a la remontada.

Una vez más, el “Gato” Ortiz se ve involucrado en una polémica arbitral, ahora en un encuentro del Rebaño Sagrado, donde necesita ganar esta noche por dos goles de diferencia para avanzar a las Semifianles.

¿Cómo salió Chivas ante Tigres?

El once que presentó Chivas para esta noche es el siguiente: