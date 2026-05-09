El Guadalajara tocó fuerte la puerta universitaria, pero la zaga regiomontana se lució con dos intervenciones que cambiaron el rumbo del partido.

Chivas arrancó el partido de Vuelta del Clausura 2026 con fiereza en búsqueda del primer gol que los acerque a la remontada para avanzar a Semifinales a costa de los Tigres, en donde la zaga de los felinos se convirtió en la heroína que frustró los gritos de gol del Rebaño.

El Guadalajara no escatimó esfuerzos e impuso sus condiciones desde el silbatazo inicial, en donde rápidamente les anularon un gol de Ricardo Marín; sin embargo, eso no fue suficiente para apaciguar el hambre de triunfo de los tapatíos.

Sin embargo, Nahuel Guzmán volvió a demostrar que es una leyenda viviente de los universitarios al evitar la caída de su marco tras un tiro de esquina, en donde el Rebaño intentó sorprender con un remate de Bryan González, en donde el portero argentino logró detener la redonda en la línea de gol.

Unos minutos después, nuevamente en un tiro de esquina, volvieron a sorprender otra vez con el Cotorro que intentó recentrar, pero la pelota se le escapó al guardameta felino rumbo al fondo de las redes, pero Francisco Reyes logró tenderse para sacarla nuevamente sobre la línea de gol.