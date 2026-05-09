La indumentaria del Guadalajara tendrá un ajuste sin precedentes y que de inmediato fue percibido por los aficionados que esperan la remontada frente a los felinos.

Chivas se juega la vida en el Clausura 2026 en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final contra Tigres; sin embargo, los jerseys de los jugadores del Rebaño tienen un importante cambio que muchos aficionados notaron de inmediato.

Y es que regularmente, los números de los jerseys de local que ha usado el Guadalajara durante todo el año futbolístico han sido en color azul marino, para que resalten entre las líneas blancas; sin embargo, para el duelo de este sábado en el Estadio Akron serán dorados.

Este ajuste en la indumentaria del chiverío se debe a que son una edición especial por el reciente aniversario 120 de la fundación del Club Unión, que pasó a convertirse en las Chivas de la actualidad.

CORTESÍA: CHIVAS

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¿Cuál resultado necesita Chivas para eliminar a Tigres?

El panorama es muy claro para el Guadalajara y es que requiere de ganar por dos goles de diferencia en el duelo de Vuelta contra Tigres, ya que hay que recordar que en caso de empate global, el Rebaño cuenta con el criterio de desempate a su favor por su mejor posición en la tabla general.