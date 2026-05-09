El Guadalajara requiere de una fórmula exacta para poder dejar en el camino a los felinos e instalarse en la antesala de la Final.

Chivas se juega el todo o nada esta noche en la cancha del Estadio Akron cuando reciba a Tigres en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, en donde la escuadra rojiblanca tiene una desventaja en el global de 3-1.

Las múltiples ausencias afectaron considerablemente el rendimiento del Guadalajara en el duelo de Ida en el Estadio Universitario, en donde los rojiblancos salieron con una desventaja considerable en la pizarra.

Es por eso que el chiverío necesita ganar en territorio tapatío, pero deberá hacerlo por diferencia de dos goles, por lo menos para poder avanzar a la siguiente fase del torneo mexicano.

Hay que recordar que en caso de cualquier empate en el global, el Rebaño Sagrado cuenta con el criterio de desempate a su favor por mejor posición en la tabla de posiciones de la fase regular, por lo que eso bastaría para instalarse en la siguiente ronda.

¿Quiénes son los ausentes de Chivas para el duelo contra Tigres?