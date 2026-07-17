Te presentamos todos los detalles para que no te pierdas el primer partido del Guadalajara en el nuevo torneo en donde buscará la estrella número 13.

La espera por fin terminó y Chivas está listo para reaparecer en la Liga MX para buscar el ansiado título número 13 en el Apertura 2026, por lo que deberá enfrentarse al Toluca, un rival que se le ha dificultado en años recientes y que garantiza que será un espectáculo de poder a poder.

El Guadalajara quedó con la espinita clavada del semestre anterior en el que llegó a Semifinales; sin embargo, el panorama pudo ser muy diferente si no hubiera entregado a sus cinco seleccionados a la concentración de México antes de disputar la Copa del Mundo 2026.

Ahora, con plantel casi completo, el chiverío comienza un nuevo recorrido en las canchas del futbol mexicano con la misión de ganarse su lugar en la Liguilla para pelear por el título, en donde luce como amplio favorito para levantar el trofeo el próximo mes de diciembre.

¿Cuál sería la probable alineación de Chivas vs. Toluca?

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Toluca de la jornada 1 del Apertura 2026?

El primer partido del Apertura 2026 para el Guadalajara se jugará en la cancha del Estadio Akron este sábado 18 de julio, partido que tiene presupuestado que arranque en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México. Para el Este de Estados Unidos será a las 21:07 horas y en el Oeste, de dicho país, a las 17:05 horas.

¿Cómo ver EN VIVO el partido de Chivas vs. Toluca del Apertura 2026?

El duelo entre el chiverío y los Diablos Rojos solamente contará con la transmisión de Amazon Prime para México. En Estados Unidos podrá ser visto por Telemundo Deportes o Peacok. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles en Rebaño Pasión.