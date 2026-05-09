Esta noche Chivas enfrenta a Tigres en la vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026. Para el duelo en el Estadio Akron Gabriel Milito decidió convocar a Diego Latorre por si la situación requiere la presencia de varios centrodelanteros en la última jugada.
El Rebaño Sagrado sabe que esta noche en el Gigante de Zapopan debe ir a buscar el partido ya que necesita una victoria por dos goles de diferencia para avanzar. Por esta razón se habla que el entrenador argentino va a poner dos delanteros para enfrentar al equipo de Guido Pizarro.
En medio de este contexto, Gabriel Milito confirmó el regreso de Hugo Camberos en la convocatoria de Chivas. A su vez, sorprendió porque sumó a Diego Latorre, delantero de la Sub-21, para el juego contra Tigres.
Los números de Diego Latorre en Chivas Sub-21
En la fase regular del Clausura 2026, Diego Latorre fue titular en 14 de los 15 partidos y anotó siete goles en 1177 minutos disputados. Cabe destacar que el futbolista de 20 años mide 1.75 y pesa 70 kg.
Los convocados de Chivas
- Porteros: Óscar Whalley y Sebastián Liceaga.
- Defensas: Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Richard Ledezma, Diego Campillo y José Castillo.
- Mediocampistas: Hugo Cambero, Samir Inda, Hugo Mata, Yael Padilla, Santiago Sandoval, Jonathan Pérez, Omar Govea, Fernando González y Efraín Álvarez.
- Atacantes: Ricardo Marín, Sergio Aguayo, Ángel Sepúlveda y Diego Latorre.