Chivas enfrenta a Tigres en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. De cara al juego en el Estadio Akron, Gabriel Milito confirmó la convocatoria de Diego Latorre.

Esta noche Chivas enfrenta a Tigres en la vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026. Para el duelo en el Estadio Akron Gabriel Milito decidió convocar a Diego Latorre por si la situación requiere la presencia de varios centrodelanteros en la última jugada.

El Rebaño Sagrado sabe que esta noche en el Gigante de Zapopan debe ir a buscar el partido ya que necesita una victoria por dos goles de diferencia para avanzar. Por esta razón se habla que el entrenador argentino va a poner dos delanteros para enfrentar al equipo de Guido Pizarro.

En medio de este contexto, Gabriel Milito confirmó el regreso de Hugo Camberos en la convocatoria de Chivas. A su vez, sorprendió porque sumó a Diego Latorre, delantero de la Sub-21, para el juego contra Tigres.

Diego Latorre convocado en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Los números de Diego Latorre en Chivas Sub-21

En la fase regular del Clausura 2026, Diego Latorre fue titular en 14 de los 15 partidos y anotó siete goles en 1177 minutos disputados. Cabe destacar que el futbolista de 20 años mide 1.75 y pesa 70 kg.

Los convocados de Chivas