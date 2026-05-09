Gabriel Milito nuevamente deberá improvisar en algunas zonas del campo debido a las ausencias con las que tiene que lidiar, en donde no solamente se deben a los llamados a Selección Mexicana.

Chivas no solamente se está enfrentando a Tigres por la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, sino que también se está enfrentando a viejos fantasmas y a la incredulidad de muchas personas; sin embargo, Gabriel Milito tratará de obtener el pase a Semifinales y sin varios jugadores clave.

Hay que recordar que el Guadalajara se convirtió en la base de la Selección Mexicana de cara al Mundial, en donde registró cinco ausencias con las convocatorias de Armando González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Raúl Rangel.

Sin embargo, las lesiones también estuvieron sacudiendo al chiverío en las semanas recientes, por lo que para este compromiso, el timonel rojiblanco todavía no podrá contar con Daniel Aguirre.

El mexico-estadounidense sufrió una lesión muscular en el último minuto del duelo de la jornada 17 contra Xolos de Tijuana, por lo que pese a que han pasado dos semanas desde entonces, el futbolista aún no está en condiciones de reaparecer a la máxima competencia.

Hay que recordar que para este compromiso, Milito ya podrá echar mano de Hugo Camberos, quien presentó problemas físicos de cara a la Ida, por lo que no vio minutos en el primer duelo frente a los felinos.

Las bajas de Chivas para la Vuelta contra Tigres

JUGADOR MOTIVO Raúl Rangel Selección Mexicana Luis Romo Selección Mexicana Brian Gutiérrez Selección Mexicana Roberto Alvarado Selección Mexicana Armando González Selección Mexicana Daniel Aguirre Lesión

Convocatoria completa de Chivas para enfrentar a Tigres

* Oscar Whalley

* Sebastián Liceaga

* Gilberto Sepúlveda

* Micky Tapias

* Bryan González

* Richy Ledezma

* Miguel Gómez

* Diego Campillo

* Efraín Álvarez

* José Castillo

* Ángel Sepúlveda

* Rubén González

* Omar Govea

* Ricardo Marín

* Yael Padilla

* Santiago Sandoval

* Jonathan Pérez

* Sergio Aguayo

* Samir Inda

* Hugo Mata

* Diego Latorre

* Hugo Camberos

¿Cuál resultado necesita Chivas para avanzar a Semifinales?

El panorama es muy claro para el Guadalajara y es que requiere de ganar por dos goles de diferencia en el duelo de Vuelta contra Tigres, ya que hay que recordar que en caso de empate global, el Rebaño cuenta con el criterio de desempate a su favor por su mejor posición en la tabla general.