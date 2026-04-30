Chivas iniciará su camino en la Liguilla este fin de semana con varias preocupaciones en su plantel, principalmente por las bajas con las que tendrá que afrontar la serie. Aunque las ausencias por Selección Mexicana ya estaban contempladas, la lesión de Daniel Aguirre tomó por sorpresa a Gabriel Milito, reduciendo aún más las opciones disponibles en la zona defensiva para un duelo de alta exigencia.

En ese contexto, la solución podría estar dentro de la propia institución, específicamente en el Tapatío, donde Brandon Téllez ha destacado con un perfil muy similar al de Aguirre. Se trata de un mediocampista reconvertido a defensa central por derecha, que a lo largo del Clausura 2026 se caracterizó por su capacidad para conducir el balón, romper líneas y sumarse al ataque generando jugadas de peligro.

Durante el torneo recién finalizado con la filial rojiblanca, Téllez fue una pieza completamente inamovible, siendo titular en todos los partidos y disputando prácticamente todos los minutos posibles. Su aporte ofensivo se reflejó con un gol, y aunque no registró asistencias, sí fue constante en la generación de pases profundos que pusieron en aprietos a las defensas rivales.

Sin embargo, el principal obstáculo para su aparición inmediata es que no ha sido considerado en dinámicas del Primer Equipo, ya que no ha formado parte de los juveniles que Milito ha integrado a los entrenamientos. Esto hace que su convocatoria para un partido de Liguilla ante un rival como Tigres luzca poco probable, por lo que su oportunidad podría llegar más adelante, pensando en el Apertura 2026.

¿Quién es el sustituto más probable para Daniel Aguirre en la Liguilla del Clausura 2026?

La opción más lógica para Gabriel Milito tras la baja de Daniel Aguirre, quien podría perderse gran parte de la Liguilla, sería reacomodar piezas dentro del propio once titular, colocando a José Castillo en su posición y dando entrada a Miguel Tapias en la línea defensiva.

No obstante, tampoco sería una sorpresa ver un ajuste más ofensivo, en el que Bryan González ocupe la posición de central por izquierda, mientras que Hugo Camberos o Jonathan Pérez tomen el carril izquierdo. Esta variante ya ha sido probada por Milito en distintos momentos del torneo, por lo que no se descarta como una alternativa real para enfrentar un partido de alta exigencia en la Liguilla.