Desde su llegada a Chivas, Gabriel Milito apostó por un sistema táctico muy definido que, aunque requirió tiempo de adaptación, terminó convirtiéndose en una de las principales fortalezas del equipo. El 3-4-2-1 permitió al Guadalajara dominar muchos partidos, controlar la posesión y competir de tú a tú contra prácticamente cualquier rival de la Liga MX. Sin embargo, conforme se acerca el Apertura 2026, comienzan a surgir señales que apuntan a que el estratega argentino podría estar preparando algunas variantes importantes.

El 3-4-2-1 tan característico de Gabriel Milito.

Y es que en el futbol moderno existe una realidad imposible de ignorar: mientras más tiempo utiliza un equipo un mismo esquema, más herramientas encuentran los rivales para estudiarlo y neutralizarlo. Por ello, los entrenadores suelen incorporar nuevas alternativas tácticas para sorprender. Gabriel Milito no sería la excepción. No sería extraño ver al Guadalajara utilizando en determinados momentos sistemas como el 4-4-2, el 4-3-3 o incluso el 4-2-3-1, esquemas que el técnico argentino ya utilizó durante sus etapas en Estudiantes de La Plata e Independiente, donde consiguió algunos de los mejores resultados de su carrera.

Aunque por ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación, existe una pista que resulta difícil ignorar. Durante los últimos meses, Chivas cerró incorporaciones como Jordan Carrillo y Jonathan Pérez, futbolistas cuya posición natural es la de extremo. El detalle es que dicha función prácticamente no existe dentro del actual 3-4-2-1 de Milito, pero sí tendría cabida en cualquiera de las variantes tácticas anteriormente mencionadas. Por ello, no sería extraño pensar que estos movimientos podrían estar relacionados con una futura evolución del sistema rojiblanco.

Hugo Camberos merece más minutos de juego.

Además, si finalmente Gabriel Milito decide incorporar esquemas con extremos, probablemente no habría jugador más beneficiado que Hugo Camberos. El canterano ha brillado durante gran parte de su carrera precisamente jugando abierto por las bandas, especialmente por el sector izquierdo. Sin embargo, dentro del sistema actual ha tenido que adaptarse como interior ofensivo o incluso como carrilero, posiciones donde no siempre puede explotar sus mejores cualidades. Por ello, cualquier modificación táctica que recupere la figura del extremo podría abrirle muchas más oportunidades de participación.

¿Cambiaría Gabriel Milito su esquema táctico para el Apertura 2026?

La respuesta más probable es no, al menos no de forma permanente. Todo apunta a que el 3-4-2-1 seguirá siendo la estructura base del Guadalajara durante el Apertura 2026, pues es el sistema que mejor conocen los jugadores y el que le permitió a Milito consolidar una identidad futbolística muy clara. Sin embargo, eso no significa que no existan ajustes. Con futbolistas como Jordan Carrillo, Jonathan Pérez, Hugo Camberos y Roberto Alvarado disponibles, es lógico pensar que el entrenador argentino buscará variantes específicas para determinados rivales o incluso para modificar partidos sobre la marcha. Por ello, más que un cambio definitivo de esquema, lo que podría llegar es una versión mucho más flexible y versátil del actual proyecto rojiblanco.