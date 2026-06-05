Hugo Camberos se robó los reflectores en la Revelations Cup 2026 al anotar un auténtico golazo con el Tricolor Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 arrancó este viernes su actividad en el certamen Revelations Cup 2026, pero no de la mejor manera, ya que se perdió 3-1 contra Japón en la cancha del Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente de Veracruz.

Cabe mencionar que la Selección de Japón se adueñó del partido desde temprano y llegó a establecer una ventaja de tres anotaciones frente a los pupilos de Alex Diego.

No obstante, el que se terminó llevando los reflectores fue el futbolista del Club Deportivo Guadalajara, Hugo Camberos, luego de una espectacular anotación al minuto 75 que hizo explotar el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente.

El futbolista de 19 años de edad recuperó el esférico y sin pensarlo dos veces decidió pegarle de larga distancia que se se convirtió en el único gol del TRI contra Japón.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana Sub-20?

Cabe mencionar que la Selección Mexicana volverá a la actividad el próximo lunes 8 de junio, cuando se mida a Piratas FC en punto de las 19:30 horas (tiempo del centro de México), en un compromiso que también se celebrará en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente de Veracruz.