Tras consolidarse como una de las jóvenes promesas de Chivas, Armando González recibió un importante reconocimiento de una de las máximas figuras en la historia del futbol mexicano.

Durante una charla en el programa El Posscass de Compass, Cuauhtémoc Blanco llenó de elogios al delantero del Club Deportivo Guadalajara y lo comparó con Javier “Chicharito” Hernández, destacando el impacto que ha tenido en su carrera su corta edad.

“Cómo te sientes cabrón de estar en este pinche gran momento que estás pasando en Chivas. Si sabes que eres como, antes era el Chicharito y ahorita tú estás ahí cabrón, y ser tan llamado tan pronto a la Selección Mexicana. La afición de Chivas te tiene mucha fe”.

Ante los elogios, la “Hormiga” González respondió con humildad y agradecimiento hacia la afición del Rebaño Sagrado. “Es una afición muy bonita, muy exigente, los amo a ese club y a toda la gente de Guadalajara y de todo México y de Estados Unidos, porque siempre donde vamos hay chivahermanos”, comentó el atacante, reconociendo el apoyo que recibe en cada partido.

¿Cuál es el pensamiento de Armando González sobre la responsabilidad de portar los colores de Chivas?

Finalmente, Armando González aseguró que la presión de portar la camiseta del Club Deportivo Guadalajara es un reto que disfruta. “Es una responsabilidad muy grande, pero me gusta esa responsabilidad porque significa que estás haciendo las cosas bien y que voy por buen camino. Eso me va ayudar a crecer como jugador y es lo que quiero”.