Lo que debía ser un mensaje de felicitación para Luis Romo se convirtió en un espacio de críticas y reclamos.

Luis Romo celebró este jueves su cumpleaños número 31 y el Club Deportivo Guadalajara no dejó pasar la ocasión para felicitarlo a través de sus redes sociales; sin embargo, lo que parecía ser una publicación habitual terminó generando una ola de reacciones entre los aficionados rojiblancos.

El mensaje compartido por Chivas decía: “¡Felicidades, capitán! ¡Que sea un gran año defendiendo con el profesionalismo que te caracteriza los colores del Rebaño y de nuestro país!”.

No obstante, la palabra “capitán” fue la que llamó la atención de una parte importante de la hinchada del Club Deportivo Guadalajara, que rápidamente se manifestó en los comentarios.

¿Qué dijo la afición de Chivas sobre la publicación a Luis Romo?

Varios seguidores cuestionaron que el club se refiriera al exjugador de Querétaro, Cruz Azul y Monterrey como el capitán del equipo, asegurando que quien realmente ha asumido ese rol dentro del vestidor y sobre el terreno de juego es Omar Govea.

“Perdón, pero el cumpleaños de nuestro capitán es el 18 de enero, checa eso pa”, “Govea capitán para el siguiente torneo”, “Mi único capitán es Omar Govea”, son algunos comentarios de la hinchada rojiblanca.

De esta manera, una simple felicitación de cumpleaños terminó convirtiéndose en motivo de debate, pues mientras Chivas destacó el profesionalismo y liderazgo de Luis Romo, una parte de la afición aprovechó la publicación para expresar que, a su juicio, el verdadero capitán es Omar Govea.