Armando González parecía destinado a convertirse en una de las grandes revelaciones mexicanas rumbo al Mundial 2026. Después de consolidarse como uno de los máximos goleadores nacionales durante la temporada, muchos esperaban verlo tener un papel importante en los últimos partidos de preparación de la Selección Mexicana. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, pues la Hormiga ha tenido una participación mínima e incluso se quedó sin minutos tanto ante Australia como frente a Serbia, una situación que ha generado sorpresa entre los aficionados.

Aun así, el delantero rojiblanco dejó una muestra de su calidad en los momentos previos al compromiso ante Serbia. Durante el calentamiento, Armando González recibió un pase filtrado entre los defensores, eludió la salida de Guillermo Ochoa con gran sangre fría y definió con tranquilidad para mandar el balón al fondo de las redes. La jugada llamó la atención porque exhibió dos de las principales virtudes del atacante: su capacidad para encontrar espacios y su serenidad para resolver frente al portero rival.

Pese a ello, todo apunta a que Javier Aguirre tiene otras prioridades para el Mundial. Guillermo Martínez parece haberse ganado un lugar importante dentro de la rotación ofensiva del Tri, luego de haber sido titular frente a Australia y convertirse en el delantero que ingresó de cambio ante Serbia cuando salió Raúl Jiménez, situación que ha generado dudas debido a que el atacante de Pumas registró únicamente cinco goles durante el torneo, una cifra muy inferior a la de la Hormiga.

Por ahora, la incógnita sigue abierta. Habrá que esperar al inicio de la Copa del Mundo para saber si Armando González logra convencer a Javier Aguirre de darle oportunidades dentro del terreno de juego o si termina viviendo el torneo desde la banca. La situación genera todavía más debate si se considera que el delantero se perdió la Liguilla con Chivas para integrarse a la concentración mundialista, donde muchos creen que pudo haber marcado diferencias importantes para el Guadalajara.

La afición en redes sociales se lanzó contra Javier Aguirre por no darle oportunidad a Armando González

La ausencia de minutos para la Hormiga no pasó desapercibida entre los seguidores de la Selección Mexicana y de Chivas. Tras el partido contra Serbia, las redes sociales se llenaron de críticas hacia Javier Aguirre por dejar nuevamente sin actividad al delantero rojiblanco, especialmente considerando el gran momento que vivió durante la temporada. Además, también aparecieron mensajes de resignación y tristeza por parte de algunos aficionados, quienes empiezan a asumir que Armando González podría tener un papel muy secundario durante el Mundial 2026 y que sus oportunidades de mostrarse serán bastante limitadas.