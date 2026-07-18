La espera por fin terminó y Chivas ha regresado a la actividad en la Liga MX y lo hizo en la cancha del Estadio Akron frente al Toluca en la jornada 1 del Apertura 2026, semestre en donde tiene la intención de refrendar esa etiqueta de favorito que se le ha otorgado después del nivel que alcanzó el torneo pasado.

Ahora, el Guadalajara no tendrá ningún pretexto para ser protagonista, ya que el proyecto ya lo conoce, se le ha dado continuidad a la plantilla y hasta se ficharon dos nuevos refuerzos para fortalecer al equipo, por lo que la obligación será la de levantar el trofeo de campeón del futbol mexicano.

Así va la tabla de posiciones que se actualiza EN VIVO durante la jornada

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Bravos de la jornada 2?

El segundo partido del Apertura 2026 para el Guadalajara se jugará en la cancha del Estadio Akron este sábado 25 de julio, cuando reciban al FC Juárez partido que tiene presupuestado que arranque en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México. Para el Este de Estados Unidos será a las 19:07 horas y en el Oeste, de dicho país, a las 15:07 horas.