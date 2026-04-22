Chivas desaprovechó una oportunidad perfecta para dar un paso al frente y consolidarse como el mejor equipo de todo este año futbolístico 2025-2026 al empatar sin goles frente al Necaxa en la cancha del Estadio Victoria.

El Guadalajara empató con la escuadra hidrocálida, por lo que llegó a 64 puntos, empatando en unidades con Toluca y quedándose un punto por debajo de Cruz Azul, por lo que el premio del millón de dólares deberá definirse hasta el próximo fin de semana.

Hay que recordar que el premio que organizó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, consiste en que el mejor club recibe un premio económico y obtiene el boleto directo a la Concachampions, aunque dicho premio ya lo tenía en la bolsa el chiverío desde la jornada anterior.

Tabla de posiciones de la Temporada 2025-2026

¿Cuáles serán los rivales de Chivas, Toluca y Cruz Azul?

Chivas vs. Xolos de Tijuana

Toluca vs. Club León

Cruz Azul vs. Necaxa

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos de la jornada 17 del Clausura 2026?

El último duelo de la fase regular será entre el Guadalajara y Tijuana, duelo que está programado para el próximo sábado 25 de abril en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.