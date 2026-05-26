Chiquete compartió un mensaje en sus redes sociales y los aficionados de Cruz Azul terminaron convirtiendo a Chivas en el principal blanco de burlas.

Jesús Orozco Chiquete volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir una publicación en su cuenta de X, donde aparece celebrando con la medalla de campeón del Torneo Clausura 2026.

La imagen del defensor mexicano rápidamente generó reacciones. Aficionados de Cruz Azul aprovecharon la publicación para lanzar indirectas hacia Chivas, asegurando que la decisión de Jesús Orozco Chiquete de salir del Rebaño Sagrado fue la mejor para su carrera.

“Honor chiquete saliste del infierno de Chivas para cumplir tu sueño en jugar con Cruz Azul y salir campeon”, “De está no se vuelve Chivahermanos Jajajajaja”, “Si triunfar quieres, de chivas huir debes”, son algunos comentarios de los seguidores de La Máquina.

¿Cuántos títulos ha conquistado Chiquete con Cruz Azul?

Desde su arribo a Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete ya suma dos campeonatos importantes: la Copa de Campeones de la CONCACAF, conseguida bajo la dirección técnica de Vicente Sánchez, y el reciente título de Liga MX en el Torneo Clausura 2026.